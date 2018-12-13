رياضة | دورتموند يسعي لحسم لقب بطل الخريف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند يسعي لحسم لقب بطل الخريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع بوروسيا دورتموند المتصدر وصاحب السجل النظيف من الخسارة الى حسم بطولة الخريف قبل العطلة الشتوية من خلال الفوز على ضيفه فيردر بريمن الثامن السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسيضمن الفريق الأصفر بطولة الخريف عبر فوزه السادس تواليا والثاني عشر هذا الموسم، بصرف النظر عن نتيجة مطارده المباشر بفارق سبع نقاط بوروسيا مونشنغلاباخ الذي يحل ضيفا على هوفنهايم السابع، فيما يتعين على بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية والثالث بفارق تسع نقاط عن دورتموند، تفادي فخ مضيفه هانوفر صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير.

الا انه يتوجب على بوروسيا دورتموند الحذر عندما يستقبل فيردر بريمن في ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، ذلك ان الأخير فاز عليه 2-1 في معقله الخريف الماضي للمرة الأولى في مباريات الفريقين الـ 11 الأخيرة في هذا الملعب، وتسببت الخسارة في إقالة المدرب الهولندي بيتر بوش وتعيين توماس توخل مكانه، قبل استقالة الأخير وانتقالته الى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويحقق بوروسيا دورتموند مسيرة مظفرة هذا الموسم بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر، وهو تعرض للخسارة مرة واحدة في مختلف المسابقات وكانت خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-2 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بانتزاعه بطاقة الدور ثمن النهائي في الجولة الخامسة، والصدارة بفوزه على مضيفه موناكو الفرنسي 2-صفر الثلاثاء.

ويسعى دورتموند الى لقب تاسع في الدوري والأول بعد ثنائيته موسمي 2010-2011 و2011-2012 بقيادة المدرب يورغن كلوب، الذي يتولى حاليا الإشراف على ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي برصيد نظيف من الخسارة أيضا، شأن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي من دون خسارة بقيادة المدرب السابق لدورتموند توخل.

وينافس دورتموند على 3 مسابقات هذا الموسم حيث بلغ ثمن نهائي مسابقة الكأس الحلية حيث أوقعته القرعة في مواجهة فيردر بريمن في الخامس من شباط/فبراير المقبل.

ويتميز دورتموند بقوته الهجومية الضاربة مع 39 هدفا بفضل تألق مهاجمه الدولي الاسباني باكو الكاسير صاحب 10 أهداف (بينها 9 أهداف كبديل) يتقاسم بها صدارة لائحة الهدافين مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم اينتراخت فرانكفورت، وقائده ماركو رويس (9 أهداف) والانكليزي جايدون سانشو (5 أهداف)، علما أن الفريق الأصفر يملك ثاني أقوى دفاع (14) بعد لايبزيغ الرابع (13).

في المقابل، يعول مدرب فيردر بريمن فلوريان كوفيلد على الناشئ الأميركي جوشوا سارجنت (18 عاما) الذي خاض الجمعة الماضي مباراته الأولى في "البوندسليغا" وسجل الهدف الثالث لفريقه بعد 86 ثانية من نزوله الى الملعب في مباراة الفريق أمام فورتونا دورسلدورف الأخير 3-1 في افتتاح المرحلة الـ 14، ليحقق فيردر بريمن فوزه الأول في مبارياته الست الأخيرة (4 هزائم وتعادل واحد قبلها)، والسادس هذا الموسم.

وسبق لسارجنت ان سجل سبعة أهداف في 12 مباراة خاضها مع فريق تحت 23 سنة. ويتوقع ان يكون سارجنت خليفة البيروفي كلاوديو بيتزارو ابن الـ 40 عاما، والذي مدد عقده مع الفريق سنة واحدة في آب/أغسطس الماضي، ويحمل الرقم القياسي كأفضل هداف غير ألماني في "البوندسليغا" برصيد 194 هدفا.

بايرن لحل عقدة الفرق الصغيرة

بدوره يتطلع بوروسيا مونشنفلادباخ الوصيف الى البقاء على مسافة قريبة من المتصدر عندما يحل ضيفا على هوفنهايم الذي أنهى مشواره في دوري أبطال أوروبا متذيلا ترتيب مجموعته، إلا أنه سيركز على مشواره في بطولة ألمانيا وهو لم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة.

وكان مونشنغلادباخ فاز في ختام المرحلة الماضية على شتوتغارت بثلاثية نظيفة، وهو الفريق الوحيد الذي فاز بكل مبارياته على أرضه في الدوري هذا الموسم بقيادة مدربه ديتر هاكينغ.

في المقابل، يتطلع بايرن ميونيخ الى البقاء على مسافة قريبة من ثنائي الطليعة، عندما يحل ضيفا على هانوفر صاحب المركز قبل الأخير، والذي خرج بتعادل ثمين الأحد الماضي مع مضيفه ماينتس 1-1.

وكان المدرب الكرواتي للفريق البافاري نيكو كوفاتش حذر لاعبيه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، من التهاون أمام الفرق الصغيرة (بعد تعادل الفريق على أرضه مع فورتونا دورسلدورف الأخير على رغم تقدمه 3-1) قائلا ان لاعبيه يعتقدون ان النتيجة ستحسم من دون ان يكون عليهم القيام بالأمر بأنفسهم، ودعاهم الى التركيز طوال دقائق المباراة التسعين.

ومنذ اعتمد كوفاتش وقف طريقة المداورة بين اللاعبين واعتماد تشكلية أساسية ثابتة في المباريات الأربع الأخيرة، تحسنت عروض الفريق، إلا أن التعادل مع مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-3 الأربعاء في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري ابطال أوروبا والتي انتزع صدارتها، قد يكون له تأثير على اللياقة البدنية لبعض اللاعبين الأساسيين.

وفي المباريات الأخرى، يلتقي نورمبرغ مع فولفسبورغ الجمعة. بينما يلعب السبت اوغسبورغ مع شالكه، وفورتونا دوسلدورف مع فريبورغ، وشتوتغارت مع هرتا برلين. ويلعب الأحد لايبزيغ مع ماينتس، واينتراخت فرانكفورت مع باير ليفركوزن.