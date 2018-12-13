رياضة | عاجل.. أول خطوة من مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول خطوة من مصر لتنظيم أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم بطولة الأمم الأفريقية المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل التي كان مقررا اقامتها في الكاميرون ، قبل أن يقوم بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها.

وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لاستضافة الكان.

وجاء نص الخطاب أن مصر على استعداد لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية بكافة شروط الاتحاد الإفريقي خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر سحب تنظيم البطولة من الكاميرون بسبب التأخر في تنفيذ التجهيزات اللازمة، قبل أن تؤكد المغرب أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة.