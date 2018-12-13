رياضة | عاجل.. حقيقة إلغاء الدوري المصري؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حقيقة إلغاء الدوري المصري؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول إلغاء الدوري الممتاز في حالة إقامة بطولة أمم أفريقيا في مصر.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حضر جزءا من إجتماع مجلس الإدارة الأخير، وأكد أن استضافة البطولة الإفريقية، لن يؤثر على مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت مصر، أعلنت نيتها التقدم رسميًا بطلب لاستضافة البطولة الأفريقية، في اجتماع عقد اليوم بين أحمد أحمد رئيس كاف، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد تراجع المغرب عن تنظيم البطولة القارية.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات إذاعية ، أنه سواء أقيمت بطولة الأمم الأفريقية في مصر أو خارجها، سيتم إيقاف الدوري، قبل انطلاق البطولة بأسبوعين حسب الأجندة الدولية، موضحًا أنه لا توجد أزمة في تجهيز الملاعب لإستضافة البطولة القارية.

الجدير بالذكر أن بطولة أمم إفريقيا ستقام للمرة الأولي في الصيف وبمشاركة 24 منتخبًا، وكان يفترض إقامتها في الكاميرون، قبل أن يتم استبعاد الأخير بسبب عدم جاهزيتها لإستضافة الحدث الهام، وفتح الاتحاد الإفريقي باب الترشح أمام الدول الإفريقية لإستضافة البطولة.