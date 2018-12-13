رياضة | إيمري يأمل في تدعيم خط دفاع آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يأمل في تدعيم خط دفاع آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي أرسنال الإنجليزي تعزيز صفوفه بلاعب مدافع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بحسب ما ذكر مدربه الإسباني أوناي إيمري.

فبعد تعرض قلب دفاعه الشاب روب هولدينغ لإصابة قوية بركبته ستبعده طوال الموسم وعودة مدافعه الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني بعد غياب سبعة أشهر بسبب إصابة قوية في وتر أخيل أيضاً، رأى إيمري أنّ "المدفعجية" بحاجة لتعزيز في هذا الموقع الذي يغيب عنه أيضاً اليوناني الشاب كونستانتينوس مافروبانوس بسبب اصابة في فخذه.

وقال إيمري: "إذا حصلنا على لاعب يساعدنا في مركز قلب الدفاع، أعتقد انه سيكون خياراً جيداً. لكن الانتقال ليس سهلاً".

وأشارت شبكة "اي اس بي ان" أنّ أرسنال يحاول التعاقد مع الإيفواري إريك بايي قلب دفاع مانشستر يونايتد والمخضرم غاري كاهيل من تشيلسي، لإراحة الثنائي الألماني شكوردان مصطفي واليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر وهو يحل الأحد على ساوثهامبتون ضمن المرحلة السابعة عشرة.