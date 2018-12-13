رياضة | عاجل.. آلان جيريس مديرا فنيا للمنتخب التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آلان جيريس مديرا فنيا للمنتخب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، عن تعيينها للمدرب الفرنسي آلان جيريس على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، خلفا للثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي.

وقد تم اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، إمضاء العقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب الجديد، الذي ارتبط مع الجامعة بعقد يمتد من 1 جانفي 2019 إلى 30 جوان 2020 قابلة للتجديد.

ويذكر بأنه سيتم تقديم آلان جيريس خلال ندوة صحفية، يوم غد الجمعة 14 ديسمبر 2018 إنطلاقا من الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا بمقر الجامعة.