كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. آلان جيريس مديرا فنيا للمنتخب التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، عن تعيينها للمدرب الفرنسي آلان جيريس على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم، خلفا للثنائي ماهر الكنزاري ومراد العقبي.
وقد تم اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018، إمضاء العقد بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب الجديد، الذي ارتبط مع الجامعة بعقد يمتد من 1 جانفي 2019 إلى 30 جوان 2020 قابلة للتجديد.
ويذكر بأنه سيتم تقديم آلان جيريس خلال ندوة صحفية، يوم غد الجمعة 14 ديسمبر 2018 إنطلاقا من الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا بمقر الجامعة.
ألان جيراس (مواليد 2 أغسطس من العام 1952) لاعب كرة قدم فرنسي في خط الوسط، لقد لعب مع الفريق في كأس العالم 1982 حيث وصل الفريق إلى المركز الرابع حينها، ولقد لعب أيضاً مع الفريق في كأس العالم 1986 حيث وصل الفريق إلى المركز الثالث. لقد برز بقوة مع فريقه في كأس الأمم الأوروبية 1984 حيث حصل الفريق على البطولة حينه، وقد كان يلعب في خط الوسط مع ميشيل بلاتيني ولويس فيرنانديز وجين تيغانا واشتهر خط الوسط حينها باسم "الألماسة السحرية" حيث كان واحد من أعظم خطوط الوسط في تاريخ كرة القدم.
لعب مع نادي جيروندان بوردو الفرنسي من 1970-1986
لعب مع نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي من 1986-1988
على صعيد الأندية، قد لعب 583 مباراة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
على الصعيد الدولي، لعب 47 مباراة، وأحرز ستة أهداف
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. آلان جيريس مديرا فنيا للمنتخب التونسي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .