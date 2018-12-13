رياضة | ساري يُقرب كاهيل من الرحيل عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يُقرب كاهيل من الرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي أن المستوى الفني لقلب دفاعه غاري كايهل لا يخوله البقاء في تشكيلته، فاتحا الباب أمام رحيله في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال ساري قبل مواجهة فريق فيدي المجري الخميس في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ": "أحترمه كثيرا لأنه فاز بكل شيء مع هذا النادي، لكن علي أن أقوم بعملي".

وتابع عن قائد الفريق الذي خاض 21 دقيقة فقط هذا الموسم في الدوري "في كل مباراة علي الاختيار.

بالنسبة لي ليس ممكنا أن أضعه على مقاعد البدلاء. ربما هو الأفضل (من بين مدافعي تشيلسي) داخل المنطقة، لكن على مدافعينا لعب 100 أو 110 كرات في المباراة، لذا أنا بحاجة لمدافعين تقنيين جدا".

وكان كاهيل (32 عاما)، القادم إلى تشيلسي من بولتون عام 2012، أقر في أيلول/سبتمبر الماضي إنه يميل إلى الرحيل عن تشيلسي في فترة الانتقالات المقبلة في كانون الثاني/يناير بحال عدم فرض نفسه في تشكيلة تشيلسي.

وتابع ساري الذي دفع بالدنماركي أندرياس كريستنسن ليكون بديلا للبرازيلي دافيد لويز والألماني أنطونيو روديغر في قلب الدفاع "هذا ليس قراري (رحيله)، يتعلق الأمر به وبالنادي. هو في العام الأخير من عقده، عليه أن يقرر بين التجديد أو الانتقال لناد آخر".

وأردف قائلا "بالنسبة للاعبين فوق سن الثلاثين، يقدم النادي لهم عقدا لسنة واحدة. إذا كان يملك عقدا لثلاث سنوات (في ناد آخر) يمكنه بالطبع اختيار شيء ما. لا يعتمد الأمر إذا كنت عاطفيا أم لا".

ولم يسافر كاهيل مع تشيلسي إلى المجر لخوض مباراة فيدي بسبب الإصابة، علما بأن الفريق "الأزرق" ضمن تأهله إلى الدور المقبل.