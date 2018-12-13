رياضة | موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. من سيواجه ليفربول؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.. من سيواجه ليفربول؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا مساء أمس الاربعاء، حيث تأهلت 16 فريق إلي الدور القادم، وستشهد مباريات نارية بين للأندية الكبري.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عبر العالم نحو مدينة نيون السويسرية من أجل متابعة فعاليات قرعة مواجهات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة والحاسمة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019.

- تأهل ليفربول وصلاح:

وشاهدت الجماهير المصرية مواجهة ليفربول ونابولي النارية التي شهدت تألق الفرعون المصري محمد صلاح والذي سجل هدف التأهل حيث صعد الريدز بفارق الأهداف عن فريق لمخضرم كارل أنشيلوتي.

- موعد القرعة:

ستجرى قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأثنين المقبل والموافق 17 ديسمبر في مدينة نيون السويسرية وستنطلق في تمام الساعة الثانية بتوقيت مكة المكرمة والواحدة بتوقيت القاهرة.

- القنوات الناقلة للقرعة:

وينتظر أن يتم نقل فعاليات سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقرر أن تكون في نيون السويسرية عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية المشفرة.

- الفرق المتأهلة:

* ‏المتأهلون لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا:

"دورتموند - أتليتيكو - برشلونة - توتنهام - باريس - ليفربول - بورتو - شالكه - بايرن - آياكس - سيتي - ريال - روما - يوفنتوس - يونايتد - ليون".

* المتأهلون للدوري الأوروبي:

"بروج- جالطة سراي- بنفيكا- فالنسيا- إنتر - نابولي-شاختار- فيكتوريا بلزن".

- نظام القرعة:

سيكون هناك وعاء لرؤوس المجموعات ووعاء لأصحاب المركز الثاني وتتم القرعة بين ط المستويين، ولن يلعب أي فريق مع فريق من نفس بلده في هذا الدور وبالطبع لن يلعب فريق مع فريق لعب معه في المجموعة.

وستكون مباريات الذهاب ستلعب في 12-13، 19-20 فبراير على أن تُلعب مباريات الإياب في 5-6، 12،13 مارس.