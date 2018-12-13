رياضة | "كاف" يصدم الزمالك قبل موقعة القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يصدم الزمالك قبل موقعة القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عدم إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادي في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية، على ملعب برج العرب.

جاء قرار كاف بسبب أن المباراة كان من المقرر إقامتها في استاد بتروسبورت، قبل نقلها إلى برج العرب بعد انتهاء المهلة المحددة لإخطار الكاف والفريق الضيف، وهو ما جعل الاتحاد الإفريقي يرفض إقامتها ببرج العرب حتى الأن.

من جانبه يرغب فريق القطن التشادى في خوض اللقاء في الاسكندرية ويتمسك بإقامته في القاهرة.

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