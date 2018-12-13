رياضة | مواجهات نارية للأهلي والزمالك بالدوري في يناير.. وتأجيل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية للأهلي والزمالك بالدوري في يناير.. وتأجيل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز ، إضافة إلى مواعيد الجولتين 19 ، 20 من المسابقة ، على النحو التالي: 1 يناير .. الإسماعيلي والزمالك .. "مؤجل من الجولة العاشرة" .. 4 يناير .. بيراميدز والأهلي .. "مؤجل من الجولة الثامنة" .. 5 يناير .. الاتحاد والزمالك .. "مقدم من الجولة التاسعة عشر" .. 8 يناير .. سموحة والأهلي .. "مؤجل من الجولة الخامسة عشر" .. 24 يناير .. المقاصة والأهلي .. "مؤجل من الجولة الـ11" .. 24 يناير .. الزمالك وبيراميدز .. "مؤجل من الجولة الـ9" .. 28 يناير .. دجلة والأهلي .. "الجولة الـ20" .. 29 يناير .. الزمالك والمقاصة .. "الجولة الـ20" .. وتم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لحين إشعار أخر.

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