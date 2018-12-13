رياضة | من سيواجه ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟.. ريال مدريد وبورتو الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من سيواجه ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟.. ريال مدريد وبورتو الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق ليفربول الإنجليزي تأهله رسميًا لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا صعبًا علي نظيره نابولي الإيطالي بهدف نظيف سجله النجم المصري "محمد صلاح"، ليرفع الريدز رصيده إلي 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة، خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 11 نقطة

وسيواجه ليفربول في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أحد أوائل باق مجموعات البطولة، بينما سيبتعد عن مواجهة متصدر مجموعته فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك فريق مانشيستر سيتي متصدر المجموعة السادسة لأن لا يمكن أن يقع فريقين من نفس البلد أو من نفس المجموعة في مواجهة بعضهما.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المواجهات المُحتملة لـ"ليفربول" في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:-

- بورتو:

يعتبر الفريق البرتغالي أفضل الخيارات المتاحة أمام ليفربول لمواجهته في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، نظرًا للفوارق التاريخية والإمكانيات الفنية بين الفريقين، فضلًا عن امتلاك الفريق الإنجليزي كوكبة من نجوم كرة القدم أصحاب القدرات العالية والخبرات الكبيرة على رأسهم الثلاثي المرعب محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، بالإضافة لوجود المدرب الألماني يورجن كلوب على رأس الجهاز الفني للفريق والذي يرجح كفة الريدز.

- ريال مدريد:

رغم أن ريال مدريد هو الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وحامل لقب البطولة خلال الأعوام الثلاثة السابقة، إلي أن الفريق الملكي يعيش حاليًا حالة من التخبط وعدم التوازن ويواجه الكثير من المشاكل أبعدته عن المنافسة على لقب الدوري الاسباني هذا الموسم، كما أنه فقد جزء كبير من قوته بعد رحيل نجمه كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس، ويعد خيارًا جيدًا لليفربول، خاصة وأن الفريق الإنجليزي يتطلع للثأر من خسارته نهائي البطولة الموسم الماضي أمام الفريق الملكي.

- بوروسيا دورتموند:

رغم العروض القوية التي يقدمها بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني هذا الموسم وتصدره جدول ترتيب البوندسليجا بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكنه يبقي خيارًا رحيمًا بالنسبة لفريق ليفربول لمواجهته في الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا مقارنة بباقي الفرق المتاحة، خاصة وأن الفريق الألماني ليس لديه باع كبير في البطولة الأوروبية، وسبق وحصد لقب البطولة مرة وحيدة طوال تاريخه عام 1997، كما أن لاعبيه أقل خبرات من نجوم ليفربول الفائزين بـ"وصافة" البطولة الموسم الماضي.

- بايرن ميونيخ:

يبقي فريق بايرن ميونيخ أحد الأندية المرشحة للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا رغم تذبذب نتائج الفريق هذا الموسم وابتعاده عن المنافسة بالدوري الألماني بشكل كبير، وإذا أوقعته القرعة في طريق ليفربول الإنجليزي سيكون صدامًا قويًا بين الفريقين، ويعني ذلك خروج مبكر لأحد المرشحين للتتويج بلقب الشامبيونزليج.

- يوفنتوس:

ستكون قرعة دوري الأبطال غير رحيمة بفريق ليفربول الإنجليزي إذا أوقعته في مواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي، خاصة وأن اليوفي يقدم أداءًا مميزًا في الموسم الحالي ويتربع على قمة الدوري الإيطالي بفارق كبير عن أقرب منافسيه، كما أنه يخوض منافسات البطولة هذا الموسم بقوة إضافية حصل عليها بعد إنضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوفه في الصيف الماضي، ولذلك مواجهته لن تكون سهلة بالنسبة لكتيبة الريدز بقيادة المدرب الألماني "يورجن كلوب".

- برشلونة:

تعد مواجهة برشلونة أخطر وأصعب الاحتمالات أمام فريق ليفربول الإنجليزي في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق الكتالوني من الفرق المتكاملة في مختلف المراكز، ويقدم عروضًا جيدة في الدوري الاسباني وضعته على قمة ترتيب المسابقة، كما أنه يضم بين صفوفه كتيبة من النجوم المميزين أصحاب القدرات الهائلة والخبرات الكبيرة، أبرزهم اللاعب الأفضل على الإطلاق في كرة القدم حاليًا وهو الارجنتيني "ليونيل ميسي"، وستكون المواجهة بينهما بمثابة نهائي مبكر للبطولة الأوروبية.