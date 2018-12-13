الامارات | إيسكو يشتم جمهور ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو يشتم جمهور ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب ريال مدريد إيسكو لهجوم عنيف من جمهور "الميرنغي" في مباراة الفريق أمام سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن إيسكو شتم الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده، في ملعب سانتياغو بيرنابيو بلفظ غير لائق.
وكانت تقارير صحافية أشارت، في وقت سابق، إلى أن إيسكو قد يرحل عن "الملكي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو على أبعد تقدير في الصيف القادم.
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