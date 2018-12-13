الامارات | بالصور.. كأس آسيا تصل اليابان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كأس آسيا تصل اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت كأس آسيا إلى اليابان في المحطة الأخيرة من جولتها حول القارة، قبل أن تنتقل على متن طيران الإمارات الأربعاء المقبل (19 ديسمبر) إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة التي تستضيف البطولة.

تم تصميم كأس جديدة للبطولة، وأعلن عنها خلال مراسم قرعة كأس آسيا الإمارات 2019 في برج خليفة خلال مايو (أيار) الماضي، قبل أن تبدأ جولة الكأس من الصين، وتسافر لاحقاً إلى العاصمة الكورية الجنوبية.

وانطلاقاً من الزخم المتزايد حول البطولة وتنامي حجمها، كان الاتحاد الأسيوي قرر أن يصنع كأساً جديدة للمرة الأولى منذ النسخة الافتتاحية 1956.

وقامت شركة عالمية متخصصة في أعمال الفضة بتصنيع الكأس ذات التصميم الفريد، والتي تمثل روح ثاني أقدم البطولات القارية في كرة القدم.

وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، داتو وندسور جون: "نتوجه بالشكر لجميع شركائنا التجاريين على مشاركتهم بفخر في عرض هذا الإرث الحسّي لكأس آسيا، وكذلك لدورهم في تقريب البطولة من جمهور الكرة في جميع أنحاء القارة".

وأضاف: "أكدت رؤية وهدف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على طموحاتنا في رفع مستوى المنافسة للاعبينا ومنتخباتنا وجماهيرنا الشغوفة، ويعتبر دعم شركائنا التجاريين دليلاً على التقدم اللافت للنظر الذي حققته بطولة كأس آسيا".