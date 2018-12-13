شكرا لقرائتكم شوبير: تنظيم أمم إفريقيا لا يعني إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه من المستحيل إلغاء بطولة الدوري الممتاز في حالة تنظيم أمم افريقيا 2019 بمصر بعد سحبها من الكاميرون. تابع شوبير: من رابع المستحيلات إلغاء بطولة الدورى وسيتم استكمال المسابقة بعد البطولة المقرر إقامتها في يونيو المقبل. تعد مصر أقوى المرشحين لإستضافة أمم أفريقيا بعد سحبها من الكاميرون وإعتذار المغرب عن تنظيمها وتنحصر المنافسة بين مصر وجنوب أفريقيا.

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