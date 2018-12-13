شكرا لقرائتكم استمرار غياب أوباما وحفني عن مران الزمالك الأخير قبل مواجهة القطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الثنائى يوسف أوباما وأيمن حفنى لاعبا الزمالك الغياب عن التدريبات الجماعية والاكتفاء بأداء تدريبات تأهيلية خلال المران الأخير للأبيض استعدادا لمواجهة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء السبت المقبل بملعب برج العرب .

وبذلك تأكد صعوبة لحاق أوباما وأيمن حفنى بمباراة الزمالك والقطن حيث يعانى الأول من آلام فى الظهر والثانى من إجهاد عضلى .

ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة القطن بعد قليل والتى ستكشف الموقف النهائى للثنائى أوباما وأيمن حفنى من مباراة القطن .

كان الكونغولى كاسونجو شارك فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة القطن التشادى بشكل طبيعى بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة لشعوره بآلام فى العضلة الخلفية .

فيما بدأ السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، التدريب الجماعى اليوم، بعقد جلسة مع اللاعبين لتوجيه رسائل خاصة لهم قبل ساعات من مواجهة القطن التشادى فى افتتاح المشوار الأفريقى .

واستغل السويسرى جروس، تواجد جماهير الزمالك أمام مقر النادى لشراء تذاكر مباراة القطن التشادى فى إشعال حماس لاعبى فريقه وطالبهم بضرورة الفوز لإسعاد هذه الجماهير التى تتواجد منذ الصباح أمام مقر النادى لشراء التذاكر ودعم اللاعبين فى اللقاء الهام .

كما شدد جروس خلال حديثه مع لاعبى الزمالك على ضرورة تحقيق فوز مريح أمام القطن فى مباراة الذهاب لخوض مباراة العودة أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى بأعصاب هادئة وبدون ضغوط زائدة .