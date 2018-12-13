شكرا لقرائتكم موعد وصول القطن الكاميروني إلي مصر لملاقاة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق القطن الكاميرونى فجر الجمعة ضمن برنامج الفريق التحضيرى ، لملاقاة الإسماعيلي الأحد القادم فى ذهاب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية. ومن المقرر أن يستقبل مسئولى الإسماعيلى البعثة ، سعيا لتذليل أية عقبات قد تواجهم خلال فترة اقامتهم بمصر. ويتطلع الإسماعيلى بعد تخفيض سعر التذاكر وعدم اقتصارها على بطاقة مشجع لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون. يذكر أن الإسماعيلى تأهل لهذا الدور بإقصاء بطل بوروندى فيما فاز القطن على بطل بوركينا فاسو.

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