شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن التعادل أمام الاتحاد : قدر الله وما شاء فعل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق سموحة أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس في الدوري العام والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال "يحيى" في تصريحات إذاعة مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير": " قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري في لقاء الأمس وفقدنا نقطتين في مشوارنا ببطولة الدوري".

واصل: "الفريق أهدر العديد من الفرص الخطيرة على مرمى الاتحاد السكندري خلال اللقاء وسنغلق ملف لقاء الاتحاد وسنفكر في اللقاء القادم بإذن الله".

واختتم: هدف لقاء الاتحاد جاء بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي ولكن في النهاية الحمد لله قدر الله ما شاء فعل".