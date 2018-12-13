الان جريس يتولى رسميا تدريب المنتخب التونسى

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جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم، الخميس، تعاقده رسمياً مع الفرنسي الآن جيريس لتولى تدريب منتخب "نسور قرطاج" لمدة موسم واحد. ذكر الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، أن عقد جيريس يبدأ من مطلع يناير 2019 وحتى 30 يونيو 2020 قابلة للتجديد. وأضاف الاتحاد التونسي، أنه سيقدم المدرب الجديد لمنتخب تونس لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي غداً الجمعة بمقر الاتحاد. المدرب الفرنسي الان جيريس صاحب الـ 66 عاماً، سبق وأن تولى تدريب منتخبات الجابون ومالي والسنغال قبل أن يتولى تدريب منتخب تونس.

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