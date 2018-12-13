شكرا لقرائتكم النصر ينشد الفوز أمام الرائد..والاتحاد في اختبار الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى النصر لاستعادة نغمة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدر، حينما يستضيف الرائد، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن انتصاره الأول حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، وفي القصيم يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه الفيحاء، في المرحلة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض يسعى النصر للعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات حينما يستضيف الرائد. وفقد النصر نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين حينما خسر من الوحدة 2-1 وتعادل أمام الهلال 2-2 في المرحلة السابقة.

وكان النصر قريباً من تلقي خسارته الثالثة هذا الموسم حينما كان متأخراً بهدفين نظيفين إلا أنه نجح بالعودة في الشوط الثاني في ظل تألق لاعبه المغربي نور الدين أمرابط الذي صنع هدفي التعادل والذي سجّل برأسيتين للبرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسيفقد البرتغالي هيلدر مدرب النصر لاعبه عوض خميس الموقوف بسبب تراكم البطاقات إلا أنه سيستعيد لأول مدافعه عبدالرحمن العبيد الذي تعافى من الإصابة.

وتنفس هيلدر الصعداء بعد تأكد مشاركة مدافعه عمر هوساوي الذي أكد جاهزيته للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 26 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يأمل الرائد في الخروج على الأقل بنقطةٍ إيجابية من المواجهة ليكمل مشواره في جمع النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر.

وقدّم الرائد أداءً مميزاً في المرحلتين السابقتين عقب فوزه على الباطن 3-1 وتعادله السلبي أمام أهلي جدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز 11.

الباطن والاتحاد

وفي حفر الباطن يبحث اتحاد جدة عن إنقاذ موقفه الحرج وتحقيق الفوز الأول هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على الباطن الذي تغلب على الفيحاء في ذات الملعب الأسبوع الماضي.

ويعيش الاتحاد وضعاً حرجاً لاسيما أن عليه الفوز في كل مرحلة مقبلة إذا ما أراد الابتعاد عن مراحل الخطر حيث يحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام الوحدة وأحد والحزم كانت على ملعبه.

وتلقى الاتحاد هذا الموسم 9 خسائر كان آخرها في المرحلة الماضية أمام الفيصلي الذي هزمه في عقر داره 2-1.

ويعلم الاتحاديون أنه في حال خسر من الباطن فإن مهمة بقائه ستتعقد كثيراً حيث إن الباطن صاحب المركز 14 سيبتعد بفارق 11 نقطة.

وفي المقابل يسعى الباطن لمواصلة انتصاراته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر لاسيما أن ظروف ضيفه الفنية ستكون مغريه لأصحاب الأرض.

وحقق الباطن ثلاث نقاطٍ ثمينة في المرحلة السابقة عقب فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء 1-صفر ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز 14.

التعاون والفيحاء

الفيحاء و التعاون

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يتطلع التعاون لمواصلة انتصاراته، حينما يستضيف الفيحاء. وقدّم التعاون أداء مميزاً في آخر 7 مواجهات له حيث حقق 5 انتصارات منها ثلاث انتصارات في آخر ثلاث مباريات والتي كانت أمام الاتفاق والفتح والوحدة وكانت خارج أرضه.

ويبحث التعاون عن ثلاث نقاطٍ ستصعد به إلى المركز الثالث مؤقتاً وبفارق الأهداف عن أهلي جدة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وفي المقابل يبحث الفيحاء عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية. بعدما الفيحاء خسارته السادسة هذا الموسم أمام الباطن في المرحلة الماضية ليتراجع إلى المركز 12 برصيد 12 نقطة.