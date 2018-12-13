شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد معروف فى وزارة الرياضة ..اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد الحكم محمد معروف فى مقر وزارة الشباب والرياضة لعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. قال محمد معروف انه حضر إلى الوزارة ليطلب من أشرف صبحى تحديد موعد لمناقشة رسالة الدكتوراة الخاصة به حيث انه مدرس مساعد بكلية تربية رياضية جامعة العريش ومن المقرر أن يناقش الوزير الرسالة الخاصة به وقد تم تحديد موعدين من قبل الا انه تم تأجيلها من جانب اشرف صبحى وجاء اليوم لتحديد موعد لذلك .

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