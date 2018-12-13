شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اتحاد الكرة يطلب من الكاف استضافة أمم افريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أرسل اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، خطابا رسميا إلى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" يطلب فيه تنظيم واستضافة بطولة أمم افريقيا 2019.
قال مجدى عبد الغنى لـ"الخليج 365"، إنه تم اليوم إرسال خطاب رسمى للكاف لطلب استضافة أمم افريقيا بعد اعتذار المغرب، مؤكدا على قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الكبير.
يذكر أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أعلن منذ قليل وجود اتصالات مع الجهات المعنية لإستضافة أمم افريقيا، مؤكدا على ضرورة التأكد من عدم تقدم المغرب بطلب رسمى.
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