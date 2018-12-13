شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : نقوم بإجراءات الترشح لاستضافة أمم إفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تقوم بالإجراءات الخاصة بالترشح لاستضافة أمم افريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون. وأضاف صبحى انه يتم الآن ارسال الخطابات الخاصة باستضافة البطولة من اتحاد الكرة إلى الاتحاد الأفريقى. يذكر أن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة عقد جلسة مع وزير الرياضة لمناقشة ملف استضافة البطولة.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : نقوم بإجراءات الترشح لاستضافة أمم إفريقيا.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .