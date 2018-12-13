شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول القطن الكاميرونى لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة فريق القطن الكاميرونى فجر الجمعة ضمن برنامج الفريق التحضيرى ، لملاقاة الإسماعيلي الأحد المقبل فى ذهاب دور الــ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الاستثنائية. ومن المقرر أن يستقبل مسئولى الإسماعيلى البعثة ، سعيا لتذليل أية عقبات قد تواجهم خلال فترة اقامتهم بمصر. ويتطلع الإسماعيلى بعد تخفيض سعر التذاكر وعدم اقتصارها على بطاقة مشجع لتحقيق انتصار وبأكبر عدد من الأهداف يسهم فى تسهيل مهمة الفريق قبل خوض مباراة الإياب بالكاميرون. يذكر أن الإسماعيلى تأهل لهذا الدور بإقصاء بطل بوروندى فيما فاز القطن على بطل بوركينا فاسو.

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