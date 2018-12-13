شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الكاف يرفض إقامة مباراة الزمالك وبطل تشاد ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مفاجأة جديدة، رفض الاتحاد الافريقى لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك والقطن التشادى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الافريقية، على استاد برج العرب بعد غدا السبت .

وأرجع الكاف القرار إلى أن المباراة كان مقررا لها استاد بتروسبورت، قبل نقلها إلى برج العرب بعد انتهاء المهلة المحددة لإخطار الكاف والفريق الضيف، وهو ما جعل الكاف يرفض إقامتها ببرج العرب حتى الأن.

كما يرفض فريق القطن التشادى التوجه إلى الإسكندرية، لخوض اللقاء ويتمسك بإقامتها فى القاهرة.