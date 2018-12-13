شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الزمالك يخوض مرانه الأخير بالقاهرة لموقعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التدريب الجماعى الأخير بمقر النادى عصر اليوم استعدادا لمواجهة القطن التشادى فى افتتاح المشوار الأفريقى .

ويتلقى الزمالك مع القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء السبت المقبل بملعب برج العرب .

ويسافر فريق الزمالك إلى الإسكندرية صباح غدا الجمعة للدخول فى معسكر مغلق لحين خوض المباراة مساء السبت .

ووضع جهاز الزمالك، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين علي هامش المران حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنيه وتأهيلية كمجموعة واحدة عبارة عن تخطى حواجز بارتفاعات منخفضة بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية الأخري، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وإشراف المدير الفنى السويسرى.

ووضح التفاؤل على وجه لاعبو الزمالك خلال المران الجماعى قبل ساعات قليلة من السفر إلى الإسكندرية لخوض المران الأخير هناك قبل مواجهة بطل تشاد .



ابتسامة فرجانى ساسى



إبراهيم حسن



أحمد مدبولى



أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك



تفاءل كهربا



جروس



حميد أحداد لاعب الزمالك



طارق حامد



كرة مشتركة بين طارق حامد و عبد الله جمعة