شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 25 ساعة من المواجهة ..جيما لم يصل القاهرة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخلف فريق جيما الأثيوبى عن موعد حضوره للإسكندرية وبالتحديد لمدينة برج لعرب، قبل مواجهة الأهلى غداً الجمعة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما حدد فجر اليوم الخميس كموعداً لوصوله إلا أنه حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يصل لبرج العرب وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

وكشف مسئولو الأهلى أنه لا يوجد أى نية لدى فريق جيما فى الانسحاب من المباراة، مشددين أنه من المنتظر وصول الفريق مساء اليوم.

وتأهل جيما الأثيوبي لدور الـ32على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي، بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتى 3-1 ، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لهذا الدور لأول مرة في تاريخه.