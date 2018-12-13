شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: يستحيل إلغاء الدورى حال استضافة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه من المستحيل إلغاء بطولة الدوري الممتاز في حالة تنظيم أمم افريقيا 2019 بمصر بعد سحبها من الكاميرون. تابع شوبير في تصريحات لـ"الخليج 365" من رابع المستحيلات إلغاء بطولة الدورى وسيتم استكمال المسابقة بعد البطولة المقرر إقامتها في يونيو المقبل. تعد مصر أقوى المرشحين لإستضافة أمم أفريقيا بعد سحبها من الكاميرون واعتذار المغرب عن تنظيمها وتنحصر المنافسة بين مصر وجنوب أفريقيا.

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