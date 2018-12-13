شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور الإسكندرية غدًا لافتتاح مجمع إسكواش فى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الإسكندرية لإنهاء عدد من الملفات ويكون فى استقباله عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية وعدد من أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال بالثغر، وذلك لوضع حجر الأساس لمجمع الإسكواش بنادى سموحة تصل تكلفته الى 500 مليون جنيه ويضم 29 ملعبا.

كما يزور أشرف صبحى عددًا من مراكز الشباب والأندية، ويرافقه فى جولته وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية صفاء الشريف.