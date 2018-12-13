شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء خلف تسيطر على ذهبيات وزن +٨٧ فى بطولتى العرب و التضامن لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت شيماء خلف لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال بثلاث ذهبيات فى وزن+ 87 كجم باليوم الختامى للبطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة بواقع واحدة فى الخطف و أخرى فى الكلين و ثالثة فى المجموع.
كما حصلت شيماء خلف على 3 ذهبيات فى نفس الوزن على صعيد منافسات التضامن التى تعد أحد المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 للكبار .
كما حصلت حليمة عبد العظيم على فضيات نفس الوزن بعدما جاءت فى المركز الثانى .
فيما حصلت دينا بركات على 6 ذهبيات فى بطولتى العرب و التضامن بمنافسات وزن 81 كجم .
بينما حصلت سمر حبشى على 6 ذهبيات فى منافسات وزن 87 كجم ، فيما حصلت أية عبد الفتاح على ثلاث ذهبيات فى وزن + 87 كجم على صعيد الناشئات.
فيما حصلت سلمى أحمد على ثلاث ذهبيات أيضا على صعيد الناشئات فى وزن 81 كجم و اسراء وليد على ثلاث ذهبيات فى نفس الوزن على صعيد 17 سنة.
أما أحمد طلبة فحصل على 3 فضيات فى وزن 109 بمنافسات 20 سنة و جابر فرحات على 6 ذهبيات فى نفس الوزن على صعيد العرب و التضامن .
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