شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأخير يكشف صعوبة لحاق ثنائى الزمالك بمباراة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الثنائى يوسف أوباما وأيمن حفنى لاعبا الزمالك الغياب عن التدريبات الجماعية والاكتفاء بأداء تدريبات تأهيلية خلال المران الأخير للأبيض استعدادا لمواجهة القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء السبت المقبل بملعب برج العرب . وبذلك تأكد صعوبة لحاق أوباما وأيمن حفنى بمباراة الزمالك والقطن حيث يعانى الأول من آلام فى الظهر والثانى من إجهاد عضلى . ويعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك قائمة مباراة القطن بعد قليل والتى ستكشف الموقف النهائى للثنائى أوباما وأيمن حفنى من مباراة القطن . كان الكونغولى كاسونجو شارك فى تدريبات الزمالك الجماعية اليوم ليعلن جاهزيته للمشاركة فى مباراة القطن التشادى بشكل طبيعى بعد غيابه عن التدريبات الأخيرة لشعوره بآلام فى العضلة الخلفية .

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