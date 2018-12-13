شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الزمالك يواجه الدراويش 1 يناير على استاد الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة في مسابقة الدوري الممتاز، وقررت اللجنة إقامة مباراة الإسماعيلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الـ10 يوم 1 يناير المقبل.

وحددت اللجنة استاد الإسماعيلية لاستضافة مباراة الزمالك والإسماعيلى، على أن تقام فى السادسة مساء.