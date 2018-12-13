شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يطمئن جروس قبل افتتاح مشوار الزمالك الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الخميس، لأول مرة منذ عدة أيام، بعد غيابه عن المران فى الفترة الماضية للإصابة.

ويتلقى الزمالك مع القطن التشادى فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية مساء السبت المقبل بملعب برج العرب .

وتسببت مشاركة كاسونجو بمران الزمالك فى حالة اطمئنان السويسرى جروس المدير الفنى على جاهزية اللاعب للمشاركة فى مباراة القطن التشادى وإن كان القرار النهائى سيكون للمدرب عقب مران اليوم.

وأشتكى كاسونجو من شعوره بآلام فى العضلة الخلفية مما أدى لغيابه عن تدريبات الزمالك الأخيرة وأداء برنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى والفنى .

ويختتم الزمالك تدريباته الجماعية بالقاهرة اليوم قبل السفر إلى الإسكندرية غدا الجمعة للدخول فى معسكر مغلق لحين خوض المباراة مساء السبت .