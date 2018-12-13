شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد الإسكندرية: لا نعلم شيئًا عن تذاكر مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية، أنه لا يعلم أى شىء عن تذاكر مباراة الزمالك، وأن وجود الجماهير أمام استاد الإسكندرية والمطالبة ببيع التذاكر ليس مسئولاً عنه.

وتابع مدير استاد الإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لم يتم الاتصال من قبل أى مسئول من نادى الزمالك للمخاطبة ببيع التذاكر وإنما الذى تم الاتفاق عليه هو بيع 500 تذاكرة لمباراة الأهلى ويتم بيعها بأحد المنافذ وأشار إلى أن الاستاد غدًا مشغول باستقبال وزير الرياضة أشرف صبحى والتجهيز للزيارة حتى الآن لم يتم الاتصال لترتيب بيع تذاكر الزمالك".

ويلتقى الزمالك مع القطن التشادى فى مباراة الذهاب مساء السبت المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.