شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الموافق 13 / 12 / 2018 العديد من الأخبار الرياضية أبرزها، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة التقدم بطلب رسمى إلى الكاف لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب. ونستعرض أهم 7 أخبار رياضية نشرت على موقع الخليج 365 اليوم .. قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة التقدم بطلب رسمى إلى الكاف لاستضافة أمم أفريقيا 2019 بعد اعتذار المغرب. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الشباب والرياضة مع مجموعة شركات "فالكون" لتوفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة لمركز شباب الجزيرة. خصص مسئولو نادى الزمالك 4 منافذ داخل النادى بممر شارع الملك فاروق أمام البوابة الرئيسية المطلة على شارع جامعة الدول العربية لبيع تذاكر مباراة القطن التشادى المقرر لها يوم السبت المقبل فى افتتاح مشوار الفريق فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية يدرس مسئولو الأهلى إعارة الأنجولى جيرالد ودا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولى، حال نجاح مفاوضات ضمه التى يقودها عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة فى ملف الصفقات. حدد مسئولو إنبي ، 30 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات حمدي فتحي لاعب وسط الفريق للأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل. أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى أن ناديه لم يناقش عودة باسم مرسى مهاجم الزمالك الحالى والإنتاج السابق لصفوف العجلات الحربية، مؤكداً أن ناديه ينتظر معرفة مصير عمرو جمال مهاجم الأهلى لضمه. شارك مؤمن زكريا جناح الأهلى فى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبى، الذى أقيم على ملعب التتش صباح اليوم، تحت إشراف سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى.

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