توتنهام يسعى للتعاقد مع البرتغال أنديه جوميز

اندريه جوميز لاعب ايفرتون

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي توتنهام الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أندريه جوميز لاعب برشلونة والمعار حاليًا لنادي إيفرتون.

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية "توتنهام يسعى للتعاقد مع

جوميز خاصة مع تألقه اللافت منذ إنتقاله إلى إيفرتون بداية الموسم الجاري"

وأشارت إلى ان توتنهام يسعى للحصول على

توقيع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، ولكن جوميز يريد الإنتظار لنهاية الموسم، بحثاً عن اللإنضمام لفريق يخوض المنافسات الاوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن نادي توتنهام تابع جوميز بشكل مقرب، خلال مباراة إيفرتون وليفربول في ديربي الميرسيسايد.