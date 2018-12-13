جروس يضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبين

جروس ولاعبي الزمالك - ارشيفيةكتب - مصطفى جويلي
وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، برنامجًا بدنيًّا خاصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.
ويؤدي لاعبو الزمالك كمجموعة واحدة تدريبات بدنية وتأهيلية عبارة عن تخطى حواجز بارتفاعات منخفضة، بالإضافة إلي بعض الأمور التأهيلية الأخري، تحت
ويستعد الزمالك لخوض أولى مواجهاته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام القطن التشادي مساء السبت المقبل بذهاب دور الـ 32 للبطولة.
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