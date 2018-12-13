جلسة بين جروس ولاعبي الزمالك قبل المران

كريستيان جروس مدرب الزمالك كتب - مصطفى جويلي عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي. وجاءت جلسة جروس واللاعبين فنية بحتة، تم خلالها توجيه بعض الامور الفنيه للاعبين، وكذلك بعض المهام الخاصه والامور التكتيكية تمهيداً لتنفيذها خلال المران اليوم لتطبيقها خلال اللقاء القادم امام بطل تشاد بالبطولة الإفريقية. ويلتقى الزمالك أمام القطن التشادي مساء السبت المقبل بذهاب دور الـ 32 للكونفيدرالية.

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