كاسونجو ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية

كاسونجو لاعب الزمالك كتب - مصطفى جويلي انتظم الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليًّا بملعب النادي. حاليًّا بملعب النادي. جاء ذلك عقب تعافي كاسونجو من الآلام العضلية التي كانت تلاحقه خلال الوقت السابق، وكان يؤدي علي أثرها تدريبات تأهيلية. ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء السبت المقبل بكأس الكونفيدرالية.

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