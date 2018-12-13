شاهد.. أوسكار جديد لتركي آل شيخ على فيسبوك

تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز كتب - محمود القاضي : حقق تركي آل شيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس الهيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية ، والمستشار في الديوان الملكي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، إنجازًا غير مسبوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. جاء إنجاز تركي آل شيخ الجديد، عبر موقع فيسبوك، فقد تجاوزت الصفحة الرسمية له 5 ملايين متابع من أنحاء الوطن العربي ومحبي وعاشقي الساحرة المستديرة. أصبح رئيس الهيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية، أول وزير أو رئيس اتحاد أو مالك نادي يصل إلى هذا العدد من المتابعين سواء بمصر أو الوطن العربي. تركي آل شيخ وأوسكار الشخصية القيادية الرياضية الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية منح تركي آل شيخ جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018.

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