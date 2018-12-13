رياضة | تخصيص منفذ لبيع التذاكر لجماهير الأهلي باستاد الاسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخصيص منفذ لبيع التذاكر لجماهير الأهلي باستاد الاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة المباريات بالنادي الأهلي على تخصيص منفذ باستاد الاسكندرية لبيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق «جيما الإثيوبي» التي تقام غدا الجمعة في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تخصيص منفذ باستاد الاسكندرية؛ تيسيرا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباراة التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشهدت الساعات الماضية طرح تذاكر المباراة عبر نظام الحجز الإلكتروني مع تخصيص منفذ لأعضاء النادي بمقر الجزيرة.

الأهلي يستفسر عن وصول بعثة «جيما الإثيوبي»

وأجرى مسؤولو النادي الأهلي اتصالات عديدة لمعرفة موعد وصول بعثة فريق «جيما الإثيوبي» التي لم تخطر النادي بموعد وصولها حتى الآن، رغم تبقي حوالي ٢٤ ساعة على مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية محاولات عديدة للتواصل مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإثيوبي في ظل عدم وصول بعثة الفريق إلى فندق الإقامة في برج العرب حتى الآن، وعدم تواصلها مع الطاقم الإداري بالنادي برئاسة سمير عدلي، والذي كان قد وضع ترتيبات عديدة لاستقبال بعثة الفريق وتسهيل مهمتها.

وتقام مباراة الفريقين في السادسة غدا الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.