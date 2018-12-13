رياضة | أمير مرتضى يتحفظ على صفقة السيد سالم.. والحسم خلال ساعات

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تحفظ أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك على صفقة السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ويبحث أمير مرتضى عن ظهير أيسر أفضل لعدم قناعته الكاملة بالسيد سالم وقدرته على تشكيل إضافة على الفريق. وحال عدم توافر البديل سيعيد مسئولو الزمالك التفكير في إسم السيد سالم مرة أخرى بسبب غياب العناصر المميزة الموجودة على الساحة. ويتواجد الزمالك بين صفوفه الثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح في الجبهة اليسرى لكن السويسري جروس غير مقتنع به بشكل كامل.

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