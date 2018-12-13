رياضة | مران الزمالك.. جروس يضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. جروس يضع برنامجًا بدنيًا خاصًا للاعبي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي.

ويؤدي لاعبو الزمالك كمجموعه واحده تدريبات بدنيه وتأهيلية عبارة عن تخطى حواجز بارتفاعات منخفضة.. بالإضافة الي بعض الأمور التأهيلية الاخري، تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال ،وذلك باشراف من المدير الفني للفريق.

وعقد جروس جلسه سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي.

وجاءت جلسة جروس واللاعبين فنية بحتة، تم خلالها توجيه بعض الامور الفنيه للاعبين، وكذلك بعض المهام الخاصه والامور التكتيكية تمهيداً لتنفيذها خلال المران اليوم لتطبيقها خلال اللقاء القادم امام بطل تشاد بالبطولة الإفريقية.

ويستعد الزمالك لخوض أولى مواجهاته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي مساء السبت المقبل بذهاب دور الـ 32 للبطولة.