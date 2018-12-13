رياضة | كاسونجو ينتظم تدريب الزمالك قبل مواجهة القطن التشادي

انتظم الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعيه المقامه حالياً بملعب النادي.

جاء ذلك عقب تعافي كاسونجو من الآلام العضليه التي كانت تلاحقه خلال الوقت السابق، وكان يؤدي علي أثرها تدريبات تأهيلية.

ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي مساء السبت المقبل بكأس الكونفيدرالية.

استقر مسئولو نادي الزمالك على تخصيص أتوبيسات لنقل الجماهير يوم السبت القادم إلى ستاد برج العرب لحضور مباراة القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وجهز مسئولو الزماك أتوبيسات لنقل لاعبي قطاع الناشئين بالنادي ومدربي القطاع بالإضافة إلى بعض مدربي الألعاب الأخرى للتواجد في المباراة ودعم الفريق في تلك المواجهة.

وكان الزمالك قد بدأ اليوم الخميس في بيع التذاكر بعدة منافذ بعد الحصول على الموافقات الأمنية بحضور الجماهير في تلك المباراة.

وكان مقررًا إقامة المباراة في بتروسبورت قبل أن يتم نقلها إلى برج العرب في النهاية.