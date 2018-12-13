رياضة | الأهلي ينعي الكابتن فاروق الضظوي

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الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي، وقطاعات النادي الرياضية ، ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن فاروق الضظوي، نجم مصر والأهلي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته، وألهم أسرته الصبر والسلوان.

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