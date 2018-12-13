رياضة | المصري يلغي الحجز الالكتروني لمباراة ساليتاس بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يلغي الحجز الالكتروني لمباراة ساليتاس بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، إيقاف الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة المصري وساليتاس البوركينابي بالكونفدرالية الأفريقية.

كما قرر المجلس، طرح التذاكر للبيع النقدي اعتبارًا من ظهر غدًا الجمعة بمنافذ التوزيع المتواجدة بملعب المصري في بورسعيد.

وكان من المقرر أن يتم طرح التذاكر اليوم للجماهير، إلا أن قرار المجلس جاء ليوقف عملية الحجز بشكل رسمي.

ويرغب الفريق البورسعيدي، في محو نتائجه السلبية بالدوري العام، وتحقيق الفوز في البطولة الإفريقية، قبل تولى المدير الفني الجديد المسئولية.

وحصل مجلس إدارة المصري، على توقيع إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عقب دفع الشرط الجزائي من أجل تولي المسئولية الفنية خلفًا لـ"مصطفى يونس"، بسبب النتائج السلبية الأخيرة.

ويلتقي المصري ساليتاس البوركينابي، عصر السبت المقبل على ملعب بورسعيد في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

كان المصري البورسعيدي، خرج من بطولة النسخة الماضية على يد فيتا كلوب الكونغولي، في نصف نهائي البطولة.