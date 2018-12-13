رياضة | وصول أبو ريدة ورئيس الكاف لفعاليات أمم أفريقيا للشاطئية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول أبو ريدة ورئيس الكاف لفعاليات أمم أفريقيا للشاطئية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" منذ قليل إلى فعاليات كأس أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة حاليا في شرم الشيخ. وحرص الثنائي على حضور مباراة مدغشقر وكوت ديفوار المقامة حاليا لتحديد المركزين الخامس والسادس للبطولة. وتأهل منتخبا السنغال ونيجيريا لنهائي البطولة بينما سيخوض المنتخب الوطني ونظيره المغربي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وتلعب المباراتين غدًا الجمعة. كان المنتخب الوطني ودع فعاليات البطولة أمس عقب الهزيمة أمام نيجيريا بنتيجة 7_6 في مباراة نصف نهائي، ويفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم بدولة بارجواي 2019.

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