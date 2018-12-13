الان تتابع موعد إجراء القرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. وأبرز التحديات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تتجه أنظار متابعي الساحرة المستديرة، يوم الاثنين المقبل، إلى مدينة نيون بسويسرا، وتحديدا إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لإجراء قرعة مباريات الدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وبعد انتهاء دور المجموعات، يتنافس على الكأس “ذات الأذنين” الأغلى في القارة العجوز، 16 فريقا هي بوروسيا دورتموند الألماني، برشلونة الإسباني، باريس سان جرمان الفرنسي، بورتو البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي، متصدري مجموعاتهم.

وفي مركز الوصيف، تشارك فرق أتلتيكو مدريد الإسباني، توتنهام وليفربول الإنجليزيان، شالكه الألماني، أياكس الهولندي، ليون الفرنسي، روما الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

موعد إجراء قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين الموافق 17 ديسمبر 2018، الموافق 10 ربيع الآخر 1440، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا 2:00 بتوقيت مكة الكرمة، الواحدة ظهرا 1:00 بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة biensports News ، ويجرى بثها عبر الإنترنت بالفيديو، عن طريق خدمة بي إن كونكت.

أبرز تحديات دول الـ 16بدوري أبطال أوروبا

ووفقا لموقع صحيفة “آس” الإسبانية فإن مواجهات دور الـ16 ستشهد معارك حقيقية أبرزها أن يواجه العملاق الكتالوني برشلونة، الباحث عن لقبه الأول منذ عام 2015 أحد أندية شالكه، أو أياكس، أو ليون، أو روما، أو مانشستر يونايتد، لكن المواجهة المحتملة الأكثر خطورة تتمثل في مواجهة ليفربول، وصيف الموسم الماضي في صدام سيكون عصيبا للفريقين، وسيعني إقصاء مبكرا لأحد المرشحين الكبار.

وبالنسبة للنادر الملكي ريال مدريد، حامل لقب الأعوام الثلاثة السابقة، فقد يواجه عددا من الاحتمالات الصعبة في الدور الثاني أبرزها أندية توتنهام أو ليفربول، أو مانشستر يونايتد الإنجليزية، أو شالكه أو أياكس أو ليون.

أما السيدة العجوز، يوفنتوس، عملاق إيطاليا الباحث عن لقبه الأول منذ 22 عاما، وتحديدا منذ عام 1996 يواجه أيضا خطر الصدام مع ليفربول وكذلك أتلتيكو مدريد وتوتنهام، وسيكون القدر رحيما به، بحال مواجهة أيا من شالكه أو أياكس أو ليون.

ويواجه البافاري بايرن ميونيخ، بعد استبعاد أياكس، رفيق المجموعة الخامسة، وشالكه الألماني، واحدا من 6 أندية هي أتلتيكو مدريد، أو توتنهام هوتسبير، أو ليفربول، أو أياكس، أو روما، أومانشستر يونايتد.

وأخيرا، بالنسبة للريدز، فمن المؤكد أن ينجو من مواجهة سان جرمان، نظرا لوجود الفريقين معا في المجموعة الثالثة النارية، كما لن يواجهوا مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن لاعبي ليفربول تنتظرهم على الأرجح مواجهة نارية أمام برشلونة أو ريال مدريد، في تكرار ثأري لنهائي الموسم الماضي، أو بايرن ميونيخ أو يوفنتوس.

وستكون القرعة رحيمة بمحمد صلاح ورفاقه إذا وضعتهم في مواجهة بورتو، أو حتى بوروسيا دورتموند، علما بأن الفريق الألماني يقدم أداء رائعا في البوندسليجا، ويتصدر البطولة بفارق معتبر من النقاط عن بايرن ميونيخ.

تعرف على طريقة إجراء قرعة دور الـ 16 وطريقة اللعب

تجرى القرعة عن طريق توزيع كرات الفرق المتأهلة لدور الـ16 على وعائين، الأول خاص بالحاصلين على المركز الأول في مجموعاتهم، أما الثاني فسيكون للأندية التي حصلت على المركز الثاني في مجموعاتها، فيما تلعب المباريات بنظام خروج المغلوب،

ولا يمكن لأي متصدر أن يواجه وصيف مجموعته، وكما تنص قوانين البطولة ستواجه الأندية التي أنهت مرحلة المجموعات في صدارة مجموعاتها، الفرق التي احتلت المركز الثاني، ووفق قاعدتين معروفتين، هما أن لا يتواجه فريقان من الدولة ذاتها، ولا يتواجه فريقان لعبا بنفس المجموعة في الدور المنتهي.

مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

تنطلق مباريات دور الـ16يوم الثلاثاء الموافق 12 من فبرايرالمقبل، وتستمر في أيام 13 و19 و20 من الشهر نفسه، بينما تبدأ مباريات الإياب يوم الثلاثاء الموافق 5 من مارس المقبل، وتستمر أيام 6 و12 و13 من الشهر ذاته.

وتفام مباريات ذهاب دور الـ16على أرض الوصيف من كل مجموعة، أما الإياب فسيحتضنه المتصدر في نفس المواجهة، فإذا وقع يوفنتوس في طريق توتنهام، سيكون الذهاب على أرض السبيرز والإياب في ملعب البيانكونيري.