الامارات | بالفيديو.. ملخص الأحداث "المدوية" في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ملخص الأحداث "المدوية" في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا العديد من الأحداث الرياضية المثيرة التي سيطرت على الصحافة الأوروبية خلال اليومين الماضيين ولعل أبرز هذه الأحداث هو السقوط المخيب لفريق ريال مدريد الذي خسر بثلاثية أمام ضيفه فريق سسكا موسكو بثلاثية ليواصل الملكي مسلسل الهبوط منذ انطلاقة الموسم، كما جذب تألق برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، الأضواء في مباراة برشلونة وتوتنهام بمستواه الرائع، ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على أبرز أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة.

سقوط الريال

ركزت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس، على هزيمة ريال مدريد الكبيرة أمام سسكا موسكو بنتيجة 3-0، في ملعب سانتياجو برنابيو، وهي الخسارة الأكبر للفريق في تاريخ مشاركته بالبطولات الأوروبية، ليواصل الفريق نتائج وأرقامه السلبية منذ بداية الموسم.

"ظاهرة ديمبلي"

ركز غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" على تألق لاعب برشلونة الرائع بعنوان "ديمبلي ينطلق"، وأكملت "بعيدا عن مشاكله، الشاب الفرنسي مذهل، سجل 4 أهداف وصنع 5 في آخر 9 مباريات، وبالرغم من أنه يلعب بجوار ميسي، إلا ان أرقامه مشابهة لأرقام مبابي ونيمار".

وأشارت الصحف الإسبانية الأخرى أن اللاعب له تأثير عالمي: "الفرنسي أظهر أنه أحد نجوم كرة القدم في المستقبل بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال، الفريق عفا عنه بعد الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، وقيمته أصبحت في تصاعد".

صلاح ينقذ ليفربول

أنقذ اللاعب المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول بعدما كان قاب قوسين من الخروج بعد تعرضه لثلاثة هزائم في مجموعته وكان يتحتم عليه الفوز في المباراة الأخيرة فسجل هدف الفوز ونجح في قيادة فريقه إلى الدور القادم.

وداع الإنتر

احتل فريق إنتر ميلان الإيطالي المركز الثالث في مجموعته خلف برشلونة الإسباني وتوتنهام الإنجليزي، ليودع دوري أبطال أوروبا ويلتحق بالدوري الأوروبي وتفقد البطولة أحد أكثر الفرق إحرازاً للقب.

خسارة اليوفي

تعثر فريق يوفنتوس الإيطالي في ختام دور المجموعات أمام يونج بويز، بنتيجة 2 ـ 1رغم تصدره المجموعة وقال البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد المباراة: “لقد خلقنا العديد من الفرص على المرمى، عدم الفوز كان أمرا مخجلا، الهزيمة لا تسعدنا، لكن أهم شيء هو التأهل للمرحلة المقبلة، الآن ستأتي المباريات المهمة وسنكون جاهزين لها".