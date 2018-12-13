شكرا لقرائتكم استقالة جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الانجليزي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن رئيسه التنفيذي مارتن جلين استقال وسيترك منصبه في مايو ايار من العام المقبل.

وعُين جلين، وهو مدير سابق في ليستر سيتي، في الاتحاد الانجليزي في مارس آذار 2015 وأشرف على تطور مستوى منتخب انجلترا الأول من مسيرة مخيبة في بطولة اوروبا 2016 إلى التأهل لقبل نهائي كأس العالم في روسيا هذا العام.

وقال جريج كلارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد الانجليزي في بيان "بالنيابة عن مجلس إدارة الاتحاد الانجليزي، أود توجيه الشكر إلى مارتن على بناء وقيادة فريق إدارة نجح في تحويل منظمتنا".