شكرا لقرائتكم إغلاق ملعب محمد الخامس.. وتكهنات حول موقف المغرب من استضافة كان 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية مغربية، أن السلطات التنفيذية بمدينة "الدار البيضاء"، قررت إغلاق ملعب "محمد الخامس" الذي يستضيف مباريات ناديا الرجاء والوداد لمدة 6 أشهر بشكل مفاجىء. ذكر موقع "البطولة" أن حالة من الأرتباك تسيطر على إدارة ناديا الرجاء والوداد، بعدما أصبحا مطالبين بالبحث عن ملعب أخر لإستضافة مباريات الفريقين بمختلف المسابقات المغربية والأفريقية. وأضاف أن إغلاق ملعب "محمد الخامس" بشكل مفاجىء يثير التساؤلات حول إمكانية تنظيم المغرب لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 على الرغم من التصريحات الصادرة من وزير الشباب و الرياضة رشيد الطالبي العلمي والتي أكد خلالها على أن المغرب لن يتقدم بطلب لتنظيم البطولة بدلاً من الكاميرون. جدير بالذكر أن ملعب "محمد الخامس"، إستضاف مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والاسماعيلي في "إياب" دور الـ 16 بالبطولة العربية والتي انتهت بفوز "صاحب الأرض" بركلات الترجيح.

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