شكرا لقرائتكم 362 مليون استرليني شرط برشلونة لبيع ديمبيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يريد وضع حد للإشاعات التي تطارد نجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن برشلونة وضع شرطا تعجيزيا لبيع ديمبلي.

وأشارت إلى أن مسئولي البارسا أكدوا أنهم لن يبيعوا ديمبلي بمقابل أقل من 362 مليون جنيه إسترليني.

ولا تزال تقارير الصحافة الأوروبية تتحدث عن رغبة ديمبلي في الرحيل عن برشلونة، ما أثار اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسها آرسنال وليفربول الإنجليزيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ديمبلي، البالغ من العمر 21 عاما، انضم إلى برشلونة قادما من نادي بروسيا دورتموند الألماني في موسم 2017 – 2018، مقابل 115 مليون يورو.